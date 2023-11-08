Binance запустила собственный криптокошелек

На конференции Binance Blockchain Week в Стамбуле, глава компании Binance Чанпэн Чжао объявил о запуске Web3-кошелька, который доступен для пользователей через мобильное приложение платформы.

Meet the brand new #Binance Web3 Wallet! Simple, convenient and secure. Discover more 👇 — Binance (@binance) November 8, 2023

Утилита запускается в основном приложении Binance для торговли и использует технологию многосторонних вычислений (MPC), которая разбивает приватные ключи на три части и хранит их на разных серверах. Две из них привязаны к учетной записи пользователя, а третья часть находится под контролем биржи. Такой метод шифрования снижает риск «компрометации кошелька и сокращает уязвимость системы».

Но если пользователь забудет свой пароль восстановления, потеряет устройство или удалит приложение, он не сможет восстановить доступ, отметил руководитель региональных рынков Binance Ричард Тенг.

Представители компании уточнили, что приложение недоступно для пользователей из США. Согласно приложенным документам, условия использования кошелька Binance «регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Гонконга». При этом компания соблюдает законы по борьбе с отмыванием денег, поэтому намерена проводить мониторинг транзакции на предмет финансирования терроризма, уклонения от санкций и подозрительной активности, блокируя нежелательные переводы.