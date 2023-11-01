Использование специальной игровой гарнитуры вдохнет новую жизнь в ваши любимые игры по сравнению со стандартным комплектом наушников. Возможно, вы не задумывались над этим, так как используете профессиональные наушники от таких производителей, как, например, Bose, но дело в том, что игровые гарнитуры разработаны именно для того, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих игр. Ниже мы приведем несколько причин, которые побудят вас остановить выбор именно на игровой гарнитуре, а также познакомим с лучшими моделями, доступными сегодня на рынке.

Прежде всего, игровые гарнитуры отличаются от обычных беспроводных наушников, пусть и очень дорогих, тем, что они разработаны с учетом звуковых характеристик видеоигр, а это означает, что они будут воспроизводить звуки совершенно по-другому. Начнем с того, что лучшие игровые гарнитуры обычно имеют более крупные излучатели в чашках, которые помогают создавать более широкий звуковой спектр и передавать диапазон низких частот более захватывающим образом. Игровые гарнитуры также лучше работают с различными устройствами или разрабатываются с учетом характеристик определенной консоли. Кроме того, комфорт при использовании гарнитуры является обязательным условием для игр ночью, поэтому они разрабатываются с учетом более длительного времени ношения. Поэтому сегодняшняя наша подборка нацелена на то, чтобы помочь вам вновь познакомиться с чудесным миром звукового дизайна в видеоиграх.

1. Sony INZONE H7

Лучшая игровая гарнитура в целом

Технические характеристики:

Подключение — беспроводное, Bluetooth, USB Type-C.

Размер драйверов — 40 мм.

Совместимость — PS5, PC.

Длина кабеля — нет данных.

Цена — 150 долларов.

Плюсы:

отличный звук,

двойное подключение,

лучшая цена, чем у модели H9.

Минусы:

немного завышенная цена.

В 2022 году Sony вышла на рынок с тремя игровыми гарнитурами, ориентированными, в первую очередь, на рынок PC. Sony INZONE H7 — средняя модель, H3 — модель начального уровня, а H9 — модель высокого класса. Но внешне эти модели практически не отличаются. H7 имеет немного странную цену, поскольку она гораздо ближе к H9, чем к четному среднему уровню, но, возможно, на это есть веские причины. Безусловно, самое лучшее в гарнитуре H7 — это то, что она взяла лучшие функции H9 и поместила их в недорогую оболочку. Вы не получите функцию активного шумоподавления, но вы получите то же качество звука. Вы не получите яркого светодиодного освещения, но вы получите возможность передачи звука с вашего микрофона, как в радиостудии. Также в процессе использования H7 обеспечивает превосходный комфорт благодаря мягкой нейлоновой амортизации. Но самое главное, вы получаете возможность подключения гарнитуры к двум устройствам, а это означает, что вы можете подключаться к смартфону одновременно с компьютером или PlayStation 5. Это отличная функция, которую вы не найдете во многих других игровых гарнитурах, и за нее стоит заплатить немного больше.

2. HyperX Cloud Alpha Wireless

Лучшая игровая гарнитура по времени автономной работы

Технические характеристики:

Подключение — беспроводное.

Размер драйверов — 50 мм.

Совместимость — PS4, PS5, PC.

Длина кабеля — нет данных.

Цена — 200 долларов.

Плюсы:

прекрасное время автономной работы,

отличный звук.

Минусы:

не очень хороший микрофон.

На упаковке гарнитуры HyperX Cloud Alpha Wireless указано, что это устройство способно проработать до 300 часов. Учитывая, что время автономной работы игровых гарнитур обычно составляет около 20 часов, это кажется маркетинговой уловкой. Тем не менее, HyperX Cloud Alpha Wireless соответствует этому требованию. Тестирование этой гарнитуры в течение недели дало ошеломляющие результаты. Прогоняя гарнитуру всеми возможными способами как с играми, так и с музыкой, не было ничего, что могло бы заставить аккумулятор даже задуматься о разрядке. Более того, выносливость — это еще не все, чем обладает эта гарнитура. Качество звука, которое обеспечивает HyperX Cloud Alpha Wireless, является одним из лучших на рынке. Безусловно, гарнитура с таким временем автономной работы идеальна, особенно если вы часто проводите время в онлайн-играх. Стоит отметить, что микрофон этой гарнитуры мог бы быть получше.

3. Razer Blackshark V2

Лучшая проводная игровая гарнитура

Технические характеристики:

Подключение — 3,5 мм разъем для наушников.

Размер драйверов — 50 мм.

Совместимость — PC, PS5, Xbox One, Mac, смартфон.

Длина кабеля — 1,8 м.

Цена — 130 долларов.

Плюсы:

удобная,

отличный звук,

длинный кабель.

Минусы:

не хватает детализации на большой громкости.

Razer — самый надежный бренд на рынке игровых аксессуаров. Продукты этой компании регулярно попадают в списки «лучших» независимо от того, что это за устройство, и гарнитуры не являются тут исключением. Blackshark V2 — это потрясающая гарнитура, которая идеально подходит для тех, кто предпочитает подключение по проводу. Проводные гарнитуры по-прежнему пользуются спросом, так как они могут быть очень полезны для осуществления определенных настроек. Важным моментом является и то, что у этой модели достаточно длинный кабель, позволяющий не сковывать движения. Эта гарнитура чрезвычайно удобна и имеет превосходное пассивное шумоподавление. Единственное разочарование заключается в том, что на самых громких настройках звуку иногда может не хватать четкости. В остальном же это одна из лучших игровых гарнитур, которые вы найдете на рынке сегодня.

4. B&O Beoplay Portal

Лучшая игровая гарнитура для аудиофилов

Технические характеристики:

Подключение — беспроводное, USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, Bluetooth.

Размер драйверов — 40 мм.

Совместимость — PC, PS5, Xbox (отдельная версия).

Длина кабеля — кабель USB Type-C длиной 1,8 м, стереокабель длиной 1,25 м.

Цена — 500 долларов.

Плюсы:

неигровой дизайн,

нереальное качество звука,

отличные материалы.

Минусы:

очень дорогая.

Вы думаете, что B&O Beoplay Portal — это не совсем игровая гарнитура, так как этот бренд известен как лидер на рынке студийных и музыкальных наушников. Тем не менее Beoplay Portal от Bang & Olufsen сочетает в себе высочайшее качество звука с игровой гарнитурой, которая противоречит всем тенденциям рынка. Никакого явного микрофона перед вашим лицом и никакого диковинного дизайна, позволяющего вам отличаться от пользователя обычных наушников. Beoplay Portal — это легкая, изящная и изготовленная из супермягких материалов гарнитура, обеспечивающая непревзойденное качество звука в играх. Без сомнения, это лучшая гарнитура в нашем списке, но, к сожалению, худшая черта этой модели — ее цена. Но если вы можете себе позволить такую покупку, то эта универсальная гарнитура порадует вас и при прослушивании музыки или подкастов.

5. Razer Kraken

Лучшая недорогая игровая гарнитура

Технические характеристики:

Подключение — 3,5 мм разъем для наушников.

Размер драйверов — 50 мм.

Совместимость — PS4, PS5, Xbox One, PC, Mac, смартфон.

Длина кабеля — 2 м.

Цена — от 40 долларов

Плюсы:

отличное качество микрофона,

низкая цена,

очень удобная.

Минусы:

невысокое качество звука.

Еще одна игровая гарнитура от Razer, хотя и на несколько поколений старше. Линейка гарнитур Kraken заметно расширилась с тех пор, как оригинал буквально ворвался на рынок, но он по-прежнему остается одной из лучших игровых гарнитур, которые можно купить за небольшие деньги. Она чрезвычайно удобна, особенно для тех, кто носит очки, и доступна во многих цветовых исполнениях и с разным дизайном (да, есть даже с кошачьими ушками сверху). Микрофон может прятаться в левую чашку, а не отсоединяться. Кроме того, качество микрофона заслуживает похвалы за те деньги, которые вы платите. Существует множество более многофункциональных игровых гарнитур, но оригинальная модель Razer Kraken обладает серьезной выносливостью, и ее по-прежнему стоит покупать, поскольку она продолжает дешеветь. Единственный большой недостаток, на который стоит обратить внимание, это то, что из-за формы самой гарнитуры сложно будет обеспечить надежное прилегание чашек к ушам без каких-либо зазоров. Это означает, что вы можете почувствовать некоторое затухание звука как внутри, так и снаружи гарнитуры. В остальном это удобный и великолепно звучащий вариант, который намного превосходит свою цену.