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1 ноября, 2023
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Huawei Nova 11 SE получил камеру на 108 Мп

Huawei Nova 11 SE

Компания Huawei пополнила линейку смартфонов Nova 11 новой моделью 11 SE. Аппарат получил OLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ (394ppi) и частотой обновления 90 Hz. Частота дискретизации сенсора составляет 270 Hz.

Huawei Nova 11 SE

Huawei Nova 11 SE построен на восьмиядерном процессоре Snapdragon 680, оперативной памяти может быть 8 Gb, емкость накопителя — 256 или 512 Gb в зависимости от конфигурации. В состав основной камеры входят главный сенсор с разрешением 108 Мп (f/1.9), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, угол обзора 112 градусов) и 2 Мп датчик с макрообъективом (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также смартфон получил поддержку 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,39 x 75,47 x 7,39 мм, вес – 186 гр. Работает новинка под управлением Harmony OS 4.0.

Huawei Nova 11 SE уже доступен для предзаказа в Китае в трех цветах корпуса- черном, белом и зеленом. Цена версии 8/256 Gb составляет $275, вариант 8/512 Gb будет предложен за $300.

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