Поиск Google научили пошагово решать задачи по математике, физике и другим наукам

Компания Google представила новые возможности сервисов «Поиск» и «Объектив» (Lens). Теперь пользователи могут получить пошаговое решение сложных задач по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, биологии и другим научным дисциплинам.

Решение и визуализация сложных формул осуществляется одним кликом — Google даст ответ и подробно распишет ход решения задачи. Если ввести уравнение или интеграл в строку поиска или отсканировать пример через сервис «Объектив», Google предложит поэтапное решение с объяснением каждого шага. Таким же образом алгоритм решит задачу по геометрии, параллельно визуализировав условия.

Также для вызова нового инструмента можно ввести «Math Solver» в строку поиска, чтобы попробовать эту функцию на настольном компьютере, а в ближайшее время и на мобильном устройстве. «Math Solver» умеет отображать в качестве ответов широкий спектр информации, от 3D-моделей планет или квадратичных графиков до решения классической задачи с вышедшими навстречу друг другу поездами. Помимо пошаговой демонстрации решения, результаты помогут понять известные и неизвестные переменные.

Google отмечает, что получая результаты в наглядном и легкодоступном формате, учащиеся лучше освоят предмет, а также получат возможность изучить схожие и смежные области знаний.