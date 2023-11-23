ASUS ExpertBook B9 OLED: тонкий бизнес-ноутбук для требовательных пользователей

Семейство корпоративных ноутбуков ASUS ExpertBook включает широкий спектр моделей с индексами от B1 (базовые модели ExpertBook Essential) до B9 (флагманские ноутбуки ExpertBook Premium). Представители премиального сегмента ноутбуков ASUS ExpertBook B9 — это ноутбуки, которые предназначены для руководителей высшего звена. Эти устройства сочетают максимальный уровень надежности и широкий спектр инструментов для обеспечения безопасности ваших данных, исключительную мобильность при высоком уровне производительности и удобстве использования. Кроме того, как отмечают в ASUS, модель ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) , вероятнее всего, является самым легким бизнес-ноутбуком с OLED-экраном в мире, обеспечивающим, к тому же до 11 часов работы в автономном режиме.

ASUS ExpertBook B9 всегда привлекал внимание как идеальный бизнес-ноутбук благодаря своему мощному, простому дизайну и легкому весу. Его легкий и прочный корпус из магниево-литиевого сплава, более легкого, чем сплавы из магния и алюминия (вес ноутбука составляет всего 990 г), окрашенный в привлекательный темно-синий цвет, выделяется среди обычных серебристых или черных бизнес-ноутбуков, не выглядя неуместно даже в зале заседаний. Кстати, магниево-литиевый сплав здесь применяется везде, за исключением рамки экрана. Матовая поверхность создает ощущение роскоши и не собирает отпечатки пальцев или пыль. Кроме того, благодаря сертификату надежности MIL-STD 810H, ExpertBook B9 готов выдерживать любые трудности даже самых частых деловых поездок. Редко можно встретить такое сочетание портативности и долговечности.

В качестве аппаратной начинки нас ждут не менее впечатляющие открытия, в том числе до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, процессор Intel Core i7 13-го поколения с поддержкой технологии vPro и встроенной графикой Intel Iris Xe, а также твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью до 2 ТБ. Интеллектуальная система охлаждения, которая получила два вентилятора и функцию пылеудаления, обеспечивает эффективное управление производительностью. При этом, ASUS ExpertBook B9 (B9403) не только предлагает ожидаемое повышение производительности и наслаждение от его внешнего вида, но и значительно улучшает общее впечатление от использования за счет изменений, которые получили дисплей и трекпад.

Одним из наиболее заметных обновлений является появление более крупного OLED-дисплея — тенденция, которой ASUS следует во всей линейке ноутбуков. Предыдущий IPS-дисплей с соотношением сторон 16:9 был заменен потрясающим OLED-дисплеем с разрешением 2,8К и соотношением сторон 16:10, что решает проблему ограниченности вертикального пространства и обеспечивает визуально захватывающий опыт. Если же вам недостаточно размера собственного экрана ноутбука, то ASUS ExpertBook B9 (B9403) предлагает возможность подключения трех дисплеев с разрешением 4К одновременно благодаря наличию двух разъемов Thunderbolt 4 USB Type-C и полноразмерного порта HDMI 2.0. Экран ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) сохранил тонкие рамки и включает в себя такие функции, как фронтальная камера с секретной шторкой, ИК-камера для Windows Hello и функция отслеживания движений пользователя при совершении видеозвонков, работающая с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Кстати, светодиод на крышке ноутбука автоматически становится красным во время конференц-звонков, так что вас никто не побеспокоит. Перечень преимуществ можно продолжить шарниром ErgoLift, который не только позволяет откидывать экран на 180°, но и приподнимает корпус на несколько градусов, обеспечивая комфорт работы за клавиатурой, улучшенное охлаждение и качественное звучание аудиосистемы. В плане акустики здесь тоже все на высоте. Мало того, что система поддерживает технологию Dolby ATMOS, она включает инструменты интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling и два микрофона дальнего действия.

Еще одним значительным улучшением является увеличенный трекпад, предлагающий больше вертикального пространства для плавного перемещения курсора. Трекпад увеличился на 26,8% по сравнению со своим предшественником и также включает в себя встроенную цифровую клавиатуру. Трекпад, как и физическая клавиатура, водостойкий (случайно можно опрокинуть практически бутылку с водой емкостью 0,5 л, но лучше постараться этого не делать в качестве эксперимента) и с подсветкой. Кроме того, ExpertBook B9 теперь оснащен модулем NFC для быстрого входа в систему, сканером отпечатков пальцев и криптопроцессором TPM 2.0 (Trusted Platform Module) для шифрования информации, а также получил аппаратную защиту от вредоносных программ и вирусов. Все эти инструменты возводят обеспечение защиты ваших данных на принципиально новый уровень.

Помимо этих заслуживающих внимания улучшений, ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403) продолжает обеспечивать исключительный пользовательский опыт, аналогичный оригинальному ExpertBook B9. ASUS также приложила усилия с точки зрения устойчивого развития, сократив время производства на 75% и сократив до 29% расход материалов за счет такой технологии, как литье под давлением. Кроме того, на вторичные материалы в корпусе приходится до 70% массы всех металлических деталей ASUS ExpertBook B9. Этот ноутбук также можно назвать одним из самых экологичных не только в производстве, но и в процессе использования. Так, например, индекс ремонтопригодности здесь составляет 8,2 из 10, а чем выше ремонтопригодность устройства, тем меньше его воздействие на окружающую среду. Также ноутбук очень энергоэффективен, потребляя на 44% меньше энергии от стандарта EnergyStar 8, и поставляется в экологичной упаковке. Вполне можно утверждать, что ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403) — примерный образец экологичного ноутбука.

Комплектация включает комплекс аппаратных и программных средств ASUS Business Manager для повышения уровня безопасности и производительности компьютеров и ноутбуков, что особенно важно для устройств, используемых в бизнес-среде. Последняя версия ASUS Business Manager V3.0 может помочь администратору контролировать доступ к данным, веб-сайтам и настройкам системы, создать зашифрованный виртуальный раздел на локальном диске, где вы сможете сохранить важные данные, и т.д. Программа ASUS Business также подразумевает возможность размещения специальных заказов через дистрибьюторов, гибкие программы гарантии, включающие участие профессиональной команды с высокой скоростью реакции и широкую сеть сервисных центров, а также массу других преимуществ. Встроенное ПО ноутбуков линейки ExpertBook включает средства восстановления системы из облака ASUS Cloud Recovery и инструменты диагностики ASUS Diagnostic Tool. Не стоит забывать и фирменное ПО MyASUS, включающее набор приложений и утилит для оптимизации производительности, подключения к смартфону, диагностики и технической поддержки, а также возможность установить режимы работы вентилятора и производительности.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система Windows 10 Pro, Windows 11 Pro Процессор До Intel® Core™ i7-1365U (10 ядер 2P+8E) с функцией V-Pro Essential (опция) Графика Intel® Iris Xe Дисплей 14” OLED 2.8K WQXGA+ (2880×1800) 16:10 несенсорный глянцевый, 400 кд/м2; Тонкая экранная рамка — отн. площадь экрана 90%, углы обзора 178°, цветовой охват 100% DCI-P3, Pantone Validated; Оперативная память 8/16/32 ГБ LPDDR5-5200 распаяно на материнской плате или

64 ГБ LPDDR5X-7500 распаяно на материнской плате Накопитель До 2 ТБ PCIe 3.0 x4 (1 слот) Разъемы 2 USB-C Thunderbolt 4/USB 4.0 (40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), 1 USB-A 3.2, 1 USB-A 2.0, LAN (RJ45), HDMI 2.1 TMDS, Audio, microSD Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости (400 мл) и подсветкой,

Тачпад увеличенного размера Безопасность Протестировано по стандарту MIL-STD810H, V-Pro, TPM, замок Kensington Nano, ИК-камера 1080p со шторкой и функцией Windows Hello, пароль BIOS, пароль SSD, сканер отпечатка пальца Дополнительно Wi-Fi 6, WakeOnLAN,

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действия Фирменное ПО MyASUS Диагностика системы

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Батарея и питание До 11 ч автономной работы

Батарея 63 Вт∙ч;

функция быстрой зарядки 50% за 36 мин

(100% за 145 мин)

БП 65 Вт Type-C Размеры и вес 311х215х15,7 мм;

0,99 кг