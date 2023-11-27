Смартфон Redmi K70 Pro получит 2K OLED-дисплей с пиковой яркостью 4000 нит

Компания Xiaomi раскрыла некоторые подробности о флагманском смартфоне Redmi K70 Pro. Китайский производитель заявляет, что аппарат будет поставляться с новым OLED-экраном производства TCL Huaxing, который выдает пиковую яркость на уровне 4000 нит. Это рекорд среди смартфонов: даже у флагманских Xiaomi 14 и 14 Pro установлены дисплеи с яркостью до 3000 нит.

Панель получит разрешение 2K, частоту обновления до 120 Hz, а также ручную регулировку яркости до 700 нит. Частота ШИМ в Redmi K70 Pro составит 3840 Hz, что редкость для 2K-экранов. Кроме того, Xiaomi сотрудничала со специалистами по офтальмологии, чтобы минимизировать вредное для глаз излучение дисплея.

Также известно, что Redmi K70 Pro оснастят флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 5120 мАч с зарядкой до 120 Вт и камерой на 50 Мп. Смартфон будет поддерживать технологию высокоскоростной съемки Lightning Snapshot, которая позволит делать четкие фото движущихся быстро людей, домашних животных, объектов.

Презентация Redmi K70 Pro вместе с другими смартфонами серии (Redmi K70E, K70) состоится 29 ноября. Также будут представлены ноутбуки Redmi Book 14/16 2024, умные часы Redmi Watch 4 и наушники Redmi Buds 5 Pro.