Ещё больше приватности и скорости: Kaspersky VPN стал безопаснее и быстрее

«Лаборатория Касперского» значительно обновила продукт Kaspersky VPN. В дополнение к продвинутому шифрованию и современным VPN-протоколам, таким как Catapult Hydra и WireGuard, в решении появилась функция двойного VPN — она значительно затрудняет возможность сопоставить трафик пользователя с его IP-адресом. Кроме того, расширен список локаций, теперь их более 100.

Согласно исследованию ассоциации USENIX, люди в основном пользуются VPN для обеспечения приватности в сети — и, как правило, делают это регулярно. Большинство опрошенных беспокоит, что их персональные данные могут собирать организации. Также они опасаются сайтов, распространяющих вредоносное ПО. Результаты исследования показывают, что защита и сохранность личных данных по-прежнему остаётся одной из главных тем, которая волнует пользователей.

Усиление конфиденциальности. Новая важная функция — двойной VPN. Ещё один уровень безопасности создаётся благодаря тому, что трафик проходит через два сервера в разных локациях и дважды шифруется между клиентом и промежуточным сервером. Двойной VPN значительно усложняет связывание трафика пользователя с его IP-адресом.

Повышение производительности и скорости. Теперь протоколом Catapult Hydra — одним из самых мощных среди доступных на рынке — в рамках Kaspersky VPN можно пользоваться на устройствах под управлением всех наиболее популярных операционных систем — Android, Windows, iOS, Mac. Также планируется расширить использование протокола WireGuard — он уже доступен на Android и до конца года станет доступен на iOS. Помимо этого, продолжается обновление локаций новыми серверами с шириной канала 10Gbps.

Увеличение количества локаций. Пользователи Kaspersky VPN теперь могут выбирать серверы более чем из 100 локаций по всему миру. В числе наиболее новых — Бангладеш, Китай, Латвия, Лихтенштейн, Кыргызстан, Малайзия и Новосибирск (Россия). Также они могут сохранять в «Избранное» локации, которыми часто пользуются.