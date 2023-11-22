Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве CEO

Компания OpenAI объявила, что достигла «принципиального соглашения» о возвращении Сэма Альтмана (Sam Altman) на пост генерального директора. Также в компанию вернется ее сооснователь и бывший президент Грег Брокман (Greg Brockman), ушедший вслед за Альманом.

Кроме того, компания дала принципиальное согласие частично воссоздать первоначальный состав совета директоров. В новый совет директоров войдут бывший глава Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor), экс-министр финансов США Ларри Саммерс (Larry Summers) и гендиректор Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo).

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Сообщается, что единственная задача этого совета – назначение нового расширенного совета директоров в составе до девяти человек, который перезагрузит управление OpenAI.

Microsoft, ключевой инвестор компании, скорее всего, получит место в этом расширенном совете, как и сам Альтман. Во время пресс-тура на этой неделе генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что компания больше не хочет «сюрпризов».

«Я люблю OpenAI, и все, что я делал в последние дни, было направлено на сохранение единства команды и ее миссии. Когда я решил присоединиться к Microsoft вечером воскресенья, стало ясно, что это лучший путь для меня и команды. Но благодаря новому совету директоров и поддержке Сатьи [Наделлы], я с нетерпением жду возвращения в OpenAI и развития нашего прочного партнерства с Microsoft», — сказал Сэм Альтман, глава OpenAI.

Один из других крупных инвесторов OpenAI, Thrive Capital, назвал возвращение Альтмана «лучшим результатом для компании, ее сотрудников, тех, кто использует их технологии, и мира в целом».