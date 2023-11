Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве CEO

Компания OpenAI объявила, что достигла «принципиального соглашения» о возвращении Сэма Альтмана (Sam Altman) на пост генерального директора. Также в компанию вернется ее сооснователь и бывший президент Грег Брокман (Greg Brockman), ушедший вслед за Альманом.

Кроме того, компания дала принципиальное согласие частично воссоздать первоначальный состав совета директоров. В новый совет директоров войдут бывший глава Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor), экс-министр финансов США Ларри Саммерс (Larry Summers) и гендиректор Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo).

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023