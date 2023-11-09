В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину после того, как он не смог отличить его от коробок с едой, с которыми работал, говорится в сообщении bbc.com. Инцидент произошел, когда 40-летний мужчина, сотрудник компании по робототехнике, осматривал робота. Роботизированная рука, приняв мужчину за коробку с овощами, схватила его и прижала тело к конвейерной ленте, раздавив ему лицо и грудь, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. После доставки в больницу, мужчина скончался.

Как отмечает Yonhap, робот отвечал за подъем коробок с перцем и переноску их на поддоны. Мужчина проверял работу датчиков робота перед его испытательным запуском на заводе по сортировке перца в провинции Южный Кёнсан, запланированным на 8 ноября. Первоначально испытание было запланировано на 6 ноября, но было перенесено на 2 дня из-за проблем с датчиком робота.