Число пользователей приложения SİMA İmza превысило 500 000

SİMA İmza, являющаяся частью платформы SİMA Digital Solutions Platform, ускоряющей цифровую трансформацию Азербайджана, уже формирует новые правила и новые требования как для пользователей, так и для поставщиков услуг в экосистеме. В настоящее время около 30 учреждений оцифровали свои услуги с помощью SİMA İmza, которая юридически эквивалентна собственноручной подписи, на основе биометрических решений, облачных технологий и искусственного интеллекта. Доступ к более чем 80 государственным электронным порталам обеспечивается цифровой подписью SİMA İmza. Продолжается интеграция цифровой подписи нового поколения SİMA İmza с более чем 100 учреждениями, функционирующими в различных сферах.

Благодаря SİMA İmza пользователи больше не зависят от сервисных центров для получения электронных подписей. Благодаря этому каждый гражданин и индивидуальный предприниматель, проживающий в любой точке мира и имеющий доступ к сети Интернет, сможет воспользоваться электронными услугами, где бы он ни находился. Эта возможность способствует повышению удовлетворенности граждан, дальнейшей активизации роли частных лиц в концепции цифрового правительства и дальнейшему упрощению деятельности отдельных субъектов предпринимательства. Замечено, что цифровая подпись, повышающая доступность цифровых услуг, ускоряет бизнес-процессы в нашей стране.

SİMA İmza предоставляет ряд преимуществ как гражданам, так и поставщикам услуг:

Бесплатно для граждан – каждый гражданин, скачавший и зарегистрировавшийся в мобильном приложении SİMA İmza, бесплатно получает сертификат электронной подписи.

– каждый гражданин, скачавший и зарегистрировавшийся в мобильном приложении SİMA İmza, бесплатно получает сертификат электронной подписи. Равносильность с собственноручной подписью — Согласно статье 3 Закона об «Электронной подписи и электронном документе», усиленная электронная подпись имеет ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись. SİMA İmza — это улучшенная цифровая подпись нового поколения.

— Согласно статье 3 Закона об «Электронной подписи и электронном документе», усиленная электронная подпись имеет ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись. SİMA İmza — это улучшенная цифровая подпись нового поколения. Безопасность — SİMA İmza работает на основе биометрии, облачных технологий, технологий открытого ключа и искусственного интеллекта. Это предотвращает вмешательство внешних факторов в процесс подписания. Приложение использует современные протоколы шифрования и механизмы аутентификации для защиты конфиденциальных данных. Документы, подписанные подписью SİMA İmza, неопровержимы.

— SİMA İmza работает на основе биометрии, облачных технологий, технологий открытого ключа и искусственного интеллекта. Это предотвращает вмешательство внешних факторов в процесс подписания. Приложение использует современные протоколы шифрования и механизмы аутентификации для защиты конфиденциальных данных. Документы, подписанные подписью SİMA İmza, неопровержимы. Доступность — доступ к приложению SİMA İmza можно получить в любой точке мира, где есть доступ в Интернет, в любое время, загрузив и зарегистрировавшись на мобильном устройстве. Все, что вам нужно, это удостоверение личности для регистрации, и процесс завершается примерно за 1 минуту.

— доступ к приложению SİMA İmza можно получить в любой точке мира, где есть доступ в Интернет, в любое время, загрузив и зарегистрировавшись на мобильном устройстве. Все, что вам нужно, это удостоверение личности для регистрации, и процесс завершается примерно за 1 минуту. Экономия средств – SİMA İmza, которую можно интегрировать в любую систему, позволяет использовать любое количество подписей для государственных учреждений и финансовых организаций. Финансовые затраты сокращаются, потери времени исключаются. Нет необходимости хранить дополнительные штатные и бумажные документы и архивировать их для приема физических заявок. Устраняет длинные и утомительные процессы очередей.

Чтобы получить цифровую подпись, пользователи могут загрузить мобильное приложение SİMA İmza с платформы «Play Store» или «App Store» и зарегистрироваться через приложение.

Более подробную информацию о цифровой подписи SİMA İmza можно получить на официальном сайте www.sima.az/ru и обратившись в Колл-Центр «157».