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20 октября, 2023
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За третий квартал количество подписчиков Netflix увеличилось на 8,76 млн. человек

Netflix

Компания Netflix сообщила инвесторам, что за третий квартал 2023 года число подписчиков сервиса увеличилось на 8,76 млн. человек. За последние три года — это крупнейшее увеличение. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года на Netflix подписалось 2,4 млн. новых пользователей.

Netflix также увеличил стоимость двух тарифов в США, Великобритании и Франции. Цены повысились на базовый тариф, который уже не могут оформлять новые пользователи, а также план с 4K. Стоимость последнего поднялась в США с 20 до 23 долларов. Последнее повышение максимального тарифа было в январе 2022 года.

Netflix продолжает увеличивать число подписчиков после ужесточения правил обмена паролями в некоторых странах. Общее число пользователей сервиса превысило 247 млн. человек.

В конце 2022 года был запущен самый дешевый тариф с рекламой. Компания отмечает, что в третьем квартале на него подписывались на 70% чаще, чем во втором.

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