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21 октября, 2023
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Электромобили Tesla получили функцию отслеживания уровня сонливости водителя

Tesla

Компания Tesla запустила новую функцию для улучшения безопасности своих автомобилей.

Функция под названием «Предупреждение о сонливости водителя» позволяет системе электромобиля определять состояние человека за рулем. С помощью камеры в салоне медиасистема будет отслеживать количество зевков и морганий, а также общее поведение водителя за рулем. Если водитель выглядит уставшим, автомобиль выдаст звуковое и визуальное предупреждение.

Система активна только на скорости выше 60 км/ч при ручном управлении без использования «автопилота». Если во время «тревоги» водитель снизит скорость ниже указанной отметки, предупреждение отключится. Саму функцию можно отключить в элементах управления в разделе безопасности, но только на время текущей поездки.

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