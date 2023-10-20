Электромобили Tesla получили функцию отслеживания уровня сонливости водителя

Компания Tesla запустила новую функцию для улучшения безопасности своих автомобилей.

Функция под названием «Предупреждение о сонливости водителя» позволяет системе электромобиля определять состояние человека за рулем. С помощью камеры в салоне медиасистема будет отслеживать количество зевков и морганий, а также общее поведение водителя за рулем. Если водитель выглядит уставшим, автомобиль выдаст звуковое и визуальное предупреждение.

Система активна только на скорости выше 60 км/ч при ручном управлении без использования «автопилота». Если во время «тревоги» водитель снизит скорость ниже указанной отметки, предупреждение отключится. Саму функцию можно отключить в элементах управления в разделе безопасности, но только на время текущей поездки.