Компании Bestcomp Group и Cisco провели совместное мероприятие «Trending solutions of an INNOVATIVE DUO»

Компания Bestcomp Group, являющаяся 1-Tier партнером компании Cisco в Азербайджане, провела осеннее мероприятие для заказчиков, IT-директоров и специалистов в области информационной безопасности, посвященное решениям и продуктам вендора в таких областях, как кибербезопасность и облачные решения.

Гостей приветствовал заместитель генерального директора и коммерческий директор Bestcomp Group Халил Алекперов. Далее выступление продолжил ведущий менеджер по продажам Bestcomp Group Анар Ханалиев, который познакомил собравшихся с историей и структурой компании, которая сегодня представлена в 7 странах региона. Было отмечено, что Bestcomp Group предлагает не только решения многочисленных вендоров-партнеров, но и собственные разработки, в числе которых есть продукты как для частного, так и государственного секторов. В Bestcomp Group работает более 50 сертифицированных инженеров, а число полученных ими сертификатов превышает 500. Особое внимание Анар Ханалиев уделил партнерству с компанией Cisco. Благодаря этому сотрудничеству компании добились больших успехов в области проектирования и реализации решений по ЦОД, информационной безопасности и телекоммуникациям. В частности, было рассказано об успешной реализации проекта «Управление государственными финансами, проект модернизации — 2» для Министерства Финансов Республики Таджикистан, предусматривающих создание резервного центра обработки данных (ЦОД), отвечающего требованиям Uptime Institute TIER III и установку соответствующей ИТ-инфраструктуры. Данный проект является успешным примером применения знаний и опыта, накопленного в сфере ИКТ Азербайджана за пределами страны в международных проектах.

Продолжила мероприятие презентация пресейл-инженера компании Bestcomp Group Эльбруса Алиева, которая была посвящена решениям Cisco SD-Access и SD-WAN. «Программно-определяемый доступ (Software-Defined Access, SDA), использующий новейшую технологию Cisco, обеспечивает безопасность доступа пользователей и устройств и может стать будущим коммутационной среды вашего компании. Благодаря мощной автоматизации эта технология потенциально обеспечивает значительную экономию труда. В то же время, программно-определяемая глобальная сеть SD-WAN — это архитектура, в основе которой лежит принцип приоритетной реализации облачных решений, позволяющий разделять плоскости данных и управления, управляемые через консоль Cisco vManage. Вы можете быстро создать оверлейную фабрику SD-WAN для подключения центра обработки данных, филиалов, комплексов зданий и центров совместного размещения ресурсов для повышения скорости, безопасности и эффективности сети», — отметил Эльбрус Алиев.

Завершилась официальная часть мероприятия выступлением системного архитектора компании Cisco Шаина Мамедова, которое было посвящено обзору решений Cisco в области цифровой безопасности. Эксперт Cisco, рассказал о таком подходе компании, как обеспечение киберустойчивости в постковидную эпоху и создание кибербезопасных условий для гибридной работы. Было отмечено, что для обеспечения кибербезопасности компания Cisco использует такие подходы, как Zero Trust и Duo Access Management. Выступающий отметил, что многофакторная аутентификация Duo входит в состав лидирующей платформы обеспечения модели нулевого доверия Cisco, которая обеспечивает безопасный доступ любого пользователя с любого устройства к любому IТ-приложению в любой среде. Решение обеспечивает бесшовную защиту любой комбинации облачных и локальных приложений предприятия, не требуя наличия множества продуктов для аутентификации и не оставляя критичных брешей в защите.

По окончании официальной части мероприятия гости смогли продолжить общение в неформальной обстановке.