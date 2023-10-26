Игровой фестиваль Gamesummit пройдет в декабре!

9 декабря в Fairmont во Flame Towers состоится новое мероприятие Gamesummit, которое обещает быть еще более захватывающим и увлекательным, чем предыдущее. На этом мероприятии ожидается еще больше игр, косплея, музыки и развлечений для всех фанатов гейминга и гик-культуры.

Первое мероприятие, которое прошло 11 июня и посетило более 3 тысяч человек, а также привлекло более 70 компаний, организаций и спонсоров, позволило сделать вывод, что Gamesummit пользуется огромной популярностью среди местных геймеров и фанатов гик-культуры.

На новом Gamesummit, подготовленном для 9 декабря, можно ожидать еще больше интересных мероприятий и развлечений, включая игровые чемпионаты, косплей-конкурс, выступления K-Pop, VR-зону и возможность приобрести разнообразные сувениры и аксессуары, связанные с играми, аниме и комиксами.

Кроме того, впервые в рамках мероприятие пройдет конкурс для местных разработчиков игр, а также отдельная бизнес конференция.

Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего мероприятия!

Билеты можно приобрести на официальном сайте по этой ссылке: https://iticket.az/ru/events/other/game-summit-winter-2023/103070.

Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit

Поторопитесь, так как количество билетов ограничено, а это событие обещает стать незабываемым для всех поклонников игр и гик-культуры!