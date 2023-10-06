В Epic Games Store можно бесплатно забрать необычную игру Godlike Burger

Epic Games Store бесплатно отдает Godlike Burger — симулятор, в котором игрокам предстоит взять на себя роль управляющего галактическим рестораном. Посетителей заведения нужно уничтожать самыми жестокими способами, чтобы готовить из них бургеры для инопланетян. Игра обильно напичкана черным юмором и нелепыми ситуациями. В Steam у тайтла 74% положительных отзывов.

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Раздача продлится до 12 октября в 19:00 по бакинскому времени. Через неделю Epic Games Store будет дарить пиратский PvP-экшен Blazing Sails и мир головоломок Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE.