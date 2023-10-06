Fujitsu и RIKEN объявили о разработке нового квантового компьютера на 64 кубита

Компания Fujitsu и японский научно-исследовательский институт RIKEN объявили об успешной разработке нового сверхпроводящего квантового компьютера на 64 кубита. Авторы проекта также подготовили гибридную платформу квантовых вычислений, доступ к которой они предоставят своим партнерам.

Платформа объединяет вычислительную мощность системы на 64 сверхпроводящих кубитах и одного из крупнейших в мире симуляторов квантового компьютера на 40 кубитов. Для работы нового комплекса разрабатывается гибридный квантовый алгоритм, связывающий квантовые вычисления с традиционными высокопроизводительными вычислениями (HPC). Он сможет использоваться для работы в различных областях, включая разработку медицинских препаратов и финансовых алгоритмов.

Новая гибридная платформа позволяет легко сравнивать результаты расчетов шумных квантовых компьютеров промежуточного масштаба (NISQ) с безошибочными результатами квантовых симуляторов, способствуя ускорению исследований в таких областях, как оценка производительности алгоритмов уменьшения ошибок в квантовых приложениях.

Для проверки работы системы разработчики применили ее для расчета энергии основного состояния молекулы H12 и объединили алгоритм с технологией коррекции квантовых вычислений на основе искусственного интеллекта, призванной смягчить шумовые эффекты в квантовых компьютерах.