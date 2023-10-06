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6 октября, 2023
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Samsung Galaxy SmartTag2 предлагает расширенные возможности отслеживания

Samsung SmartTag2

Компания Samsung представила второе поколение Bluetooth-метки Galaxy SmartTag. Устройство получило новый дизайн, более продолжительное время автономной работы и расширенный набор функций. Корпус Galaxy SmartTag2 получил продолговатую форму и более крупное отверстие для крепления, усиленное металлическим кольцом внутри. Новая метка обладает степенью защиты от влаги и пыли IP67 вместо IP53 у предшественника.

Появился новый режим Lost Mode, который позволяет сохранить контактные данные пользователя в метке через приложение SmartThings. Если предмет с подключенным к нему трекером оказался потерян, то с помощью NFC можно считать оставленную информацию. Дальнейшее отключение этого режима приведет к автоматическому удалению сообщения.

Galaxy SmartTag2 по умолчанию поддерживает подключение к смартфону через Bluetooth и UWB. Прежде возможность подключения по UWB имелась только у Galaxy SmartTag+, тогда как обычная версия ограничивалась Bluetooth. Кроме того, новая метка получила усовершенствованную функцию Compass View для упрощения отслеживания через UWB.

Улучшена и автономность гаджета. В режиме энергосбережения он проработает до 700 дней, в обычном — до 500 дней. Отмечается, что Galaxy SmartTag 2 работает только с устройствами Galaxy на базе Android 11 или более поздних версий.

Samsung Galaxy SmartTag2 в черном и белом исполнениях поступит в продажу 11 октября по цене $29,99.

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