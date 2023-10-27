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27 октября, 2023
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«Портал об аутизме» представлен в обновленном формате

При поддержке «Azercell Telecom» было реализовано расширение технических и функциональных возможностей портала.

Состоялась презентация результатов проекта по «Разработке Интернет-портала об аутизме», осуществляемого «Azercell Telecom» в рамках собственной стратегии Корпоративной Социальной Ответственности совместно с Общественным объединением «Birgə və Sağlam».

При поддержке компании «Azercell» дизайн и технические возможности портала https://autizmportali.az/ были адаптированы к современным стандартам. Портал был кардинально улучшен и обновлен. Кроме того, были обогащены контентная и образовательная база, увеличены функциональные возможности портала для обеспечения пользователей удобным доступом к нужной информации. Динамика портала позволяет оперативно обновлять контент, а функция «живого чата» дает возможность пользователям получать оперативную информацию об аутизме, а также о реабилитационных программах и других социальных услугах, предоставляемых в этой сфере.

В результате реализации проекта масштабы осведомленности об аутизме на онлайн-платформе значительно расширились. Так, при поддержке Azercell был размещен на портале сборник научно обоснованной информации, охватывающий ряд аспектов аутизма, включая переведенное на азербайджанский язык 10-томное издание Фонда Аутизма Турции «Тохум». С целью обеспечения родителей точной и достоверной информацией об аутизме на портале также будут регулярно размещаться образовательные видеоролики, подготовленные с участием медицинских специалистов.

Презентация завершилась музыкальной программой, подготовленной детьми специально для мероприятия.

«Azercell» продолжает свою деятельность в направлении социального развития общества, а также улучшения благосостояния отдельных социальных групп с помощью технологических решений в рамках своей стратегии по Корпоративной Социальной Ответственности.

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