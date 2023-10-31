Список смартфонов Samsung Galaxy, которые получат Android 14

Компания Samsung официально сообщила о запуске оболочки One UI 6.0 на базе Android 14. Обновление уже получили смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Компания также подтвердила, что обновление получат почти 30 моделей смартфонов.
Galaxy A:
- Galaxy A54;
- Galaxy A53;
- Galaxy A34;
- Galaxy A33.
Galaxy S:
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;
- S23 FE;
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;
- S21 FE;
- Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;
- S20 FE.
Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Fold 3;
- Galaxy Z Fold 2;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy Z Flip 3;
- Galaxy Z Flip 5G;
- Galaxy Z Flip.
Galaxy Note:
- Note 20;
- Note 20 Ultra.
Сроки выхода обновлений не раскрываются. Samsung упомянул только те гаджеты, которые получат поддержку нового приложения камеры с ИИ-функциями — Galaxy Enhance-X App. Так что полный список совместимых с One UI 6 с большой долей вероятностью будет длиннее.