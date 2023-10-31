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1 ноября, 2023
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Список смартфонов Samsung Galaxy, которые получат Android 14

Samsung GalaxyAndroid 14

Компания Samsung официально сообщила о запуске оболочки One UI 6.0 на базе Android 14. Обновление уже получили смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Компания также подтвердила, что обновление получат почти 30 моделей смартфонов.

Galaxy A:

  • Galaxy A54;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A33.

Galaxy S:

  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra;
  • S23 FE;
  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
  • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;
  • S21 FE;
  • Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;
  • S20 FE.

Galaxy Z:

  • Galaxy Z Fold 5;
  • Galaxy Z Fold 4;
  • Galaxy Z Fold 3;
  • Galaxy Z Fold 2;
  • Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy Z Flip 4;
  • Galaxy Z Flip 3;
  • Galaxy Z Flip 5G;
  • Galaxy Z Flip.

Galaxy Note:

  • Note 20;
  • Note 20 Ultra.

Сроки выхода обновлений не раскрываются. Samsung упомянул только те гаджеты, которые получат поддержку нового приложения камеры с ИИ-функциями — Galaxy Enhance-X App. Так что полный список совместимых с One UI 6 с большой долей вероятностью будет длиннее.

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