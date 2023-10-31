Apple представила обновленный iMac 24

Предыдущая модель iMac была выпущена еще весной 2021 года. И вот на осенней презентации Apple 31 октября показала обновленный iMac 24. Внешне он совершенно ничем не отличается от модели с процессором M1. Apple немного изменила начинку, которая позволила моноблоку получить существенный прирост производительности.

Самым главным нововведением нового iMac 24 стал, конечно же, его процессор. Теперь вместо M1 здесь используется M3. Относительно предыдущего поколения Apple заявляет о приросте скорости работы в 2 раза. Тех, кто захочет обновиться с iMac на процессоре Intel, будут ждать еще более впечатляющие цифры. Если у вас была 27” модель, то производительность станет больше в 2,5 раза, а если 21,5”, то в 4,5 раза. К сожалению, ни о каких вариантах с процессорами M3 Pro и M3 Max говорить не приходится. Apple не предлагает такие конфигурации. Радует тот факт, что теперь в iMac 24 можно установить 24 Gb оперативной памяти. К тому же графический процессор M3 поддерживает трассировку лучей. Так что игровой режим в macOS Sonoma вам точно пригодится.

Экран в iMac 24 2023 года не получил совершенно никаких изменений. Это все тот же, ставший уже привычным дисплей Retina 4,5К с разрешением 4480х2520 пикселей и максимальной яркостью в 500 нит. Для стационарного компьютера такого значения вполне достаточно. К тому же в iMac 24, как и в прошлом поколении, поддерживается широкий цветовой охват P3 и True Tone, который подстраивает цветовую температуру на экране под окружающий свет. С точки зрения размеров и веса iMac 2023 не претерпел никаких изменений. Поэтому если старая модель идеально располагалась у вас на столе, то и с новинкой никаких проблем не возникнет. В iMac 24 появилась поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. К сожалению, аксессуары в комплекте с обновленным iMac будут поставляться с тем же устаревшим разъемом Lightning. К тому же никаких изменений не досталось фирменным аксессуарам Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard.

Выпускаться новый моноблок компании будет все в тех же 7 цветах: зеленом, желтом, оранжевом, красном, фиолетовом, синем и серебристом. Цена iMac M3 без портов USB 3 стартует от 1299 долларов, а если вы решите добавить в него два порта USB 3, то придется заплатить дополнительные 200 долларов.