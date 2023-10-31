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1 ноября, 2023
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Bakcell открыл новый магазин в Ахмедлы

Bakcell

Самый крупный частный мобильный оператор страны Bakcell предоставил к услугам абонентов новый магазин. Тем самым, компания создала условия для того, чтобы ее технологические новшества стали ближе каждому.

В новом магазине, расположенном вблизи станции метро «Ахмедлы», наряду с современной атмосферой, системой электронной очереди, отвечающей современным стандартам, станет возможным быстрое осуществление абонентами операций в электронном уголке, где они смогут поближе ознакомиться с продукцией Bakcell.

В магазине, помимо активации премиум услуги звонка VoLTE, продажи eSim – нового поколения Sim-технологии, активации тарифов и скоростных интернет пакетов, предлагаются более 10 видов услуг.

«Мы – Bakcell — всегда верили в силу инновации и цифровизации. Наш филиал Ахмедлы это средство, которое поможет приблизить эту силу к вам. Одна из главных наших целей это сделать инновационные новшества доступными в каждом уголке страны.», — сказал Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер.

Компания Bakcell, осуществляющая во всех уголках страны широкомасштабную кампанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell», входит в состав NEQSOL Holding.

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