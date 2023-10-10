Intel выпустил видеокарту Arc A580 с 256-битной шиной и 8 Gb памяти за $179

Компания Intel выпустила видеокарту Arc A580 за $179. Новинка будет конкурировать с AMD Radeon RX 6600 и Nvidia GeForce RTX 3050, цена которых стартует с $210. Новая видеокарта позиционируется как решение для воспроизведения современных игр в разрешении 1080p.

Arc A580 основана на том же GPU, что и старшие модели A700, но имеет 24 ядра Xe (или 3072 блока ALU). Также имеется 8 Gb памяти, 256-битная шина, чего в этом сегменте у новых карт уже не встречается. TDP составляет 185 Вт.

По данным Intel, в Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p на высоких настройках графики карта выдает 58 fps. Активация технологии интеллектуального масштабирования XeSS повышает частоту кадров до 85 fps.

На данное время Arc A580 будет присутствовать на рынке только в виде трех моделей от брендов ASRock, Sperkle и Gunnir.