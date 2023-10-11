AnTuTu: какими Android-смартфонами больше всего довольны пользователи

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг смартфонов на основе операционной системы Android, которыми больше всего довольны пользователи. Учитывалась не мощность процессора, а реальные отзывы владельцев устройств.

По итогам сентября 2023 года на первом месте находится складной флагман Honor Magic V2 с рейтингом 98,26%. Второе место уже второй месяц подряд занимает Samsung Galaxy S23 Ultra с 96,09% позитивных отзывов. На третьем — Realme GT5 с 94,69%.

Эксперты AnTuTu отмечают, что в тройку лидеров вошли относительно дорогие устройства, что раньше было редкостью.

В Топ-10 также вошли следующие модели: Nubia Z50 Ultra (93,74%), Vivo X90 Pro+ (92,73%), Samsung Galaxy S23 (91,94%), Xiaomi 13 Pro (91,68%), Honor Magic5 Ultimate (90,97%), Honor X40 GT (90,96%) и Honor Magic5 Pro (90,72%).