Seagate представила жесткий диск Exos X24 емкостью 24 Tb

Компания Seagate Technology представила жесткие диски Exos X24 емкостью 24 Tb, предназначенные для гиперскейлеров и центров обработки данных. Также HDD можно будет использовать и в домашних ПК, так как они будут выпускаться в двух версиях с интерфейсом SAS-3 (для дата-центров) и SATA-3 (6 Гбит/с).

В Seagate Exos X24 применяется традиционный метод магнитной записи (CMR). Жесткие диски заполнены гелием и оснащены десятью пластинами емкостью по 2,4 Tb каждая. Устройства выполнены в стандартном формфакторе 3,5 дюйма, оснащены 512 Mb кеш-памяти и работают со скоростью 7200 об/мин. Максимальная скорость передачи данных — до Мбайт/с. Новинки обладают большим ресурсом работы. Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 2,5 млн. ч. В режиме ожидания их энергопотребление составляет 6,3 Вт, в режимах чтения и записи они потребляют 8,9 и 7,1 Вт соответственно.

Поддерживаются функции шифрования Seagate Secure, обеспечивающие самошифрование диска (SED), SED-FIPS и мгновенное безопасное стирание (ISE). На жесткие диски предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Seagate уже приступила к поставкам опытных образцов Exos X24 емкостью 24 Tb избранным клиентам. Массовые поставки начнутся в декабре этого года.