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19 октября, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает хоррор The Evil Within и головоломку Eternal Threads

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: The Evil Within и Eternal Threads. Акция продлится до 26 октября в 19:00 по бакинскому времени.

The Evil Within — это экшен-хоррор о детективе, который после приезда на вызов в психиатрическую лечебницу непонятным образом попадает в потусторонний мир, населенный монстрами. Игру разработала студия Tango Gameworks под руководством Синдзи Миками, создателя Resident Evil 4.

Средний рейтинг The Evil Within на Metacritic составляет 75 баллов из 100. Рейтинг в Steam — 84%.

Сюжетная головоломка Eternal Threads рассказывает о шести персонажах, которые могут принимать различные решения, создавая множество временных шкал.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут The Evil Within 2 и платформер Tandem: A Tale of Shadows.

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