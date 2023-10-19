Honda, General Motors и Cruise запустят в Японии сервис беспилотного такси

Honda Motor Co., Cruise и General Motors Company (GM) сегодня объявили о том, что планируют запустить в Японии сервис беспилотного такси. Совместное предприятие будет создано партнерами в первой половине 2024 года, а сама служба должна заработать в 2026 году. Сначала беспилотные такси будут перевозить пассажиров в центре Токио, а затем за его пределами.

Для перевозки пассажиров будет использован 6-местный автомобиль Cruise Origin без водительского сиденья и рулевого колеса. Вначале сервис будет запущен с несколькими десятками машин, а затем их количество увеличится до 500. Пассажиры смогут заказать беспилотное такси с помощью мобильного приложения и в нем же оплатить услугу.

Автомобили Cruise Origin обладают 4 уровнем автономности, то есть, могут двигаться без водителя при соблюдении ряда условий. В апреле этого года в Японии вступил в действие закон, разрешающий движение беспилотных автомобилей 4 уровня автономности в некоторых случаях.