Samsung представил второе поколение 55-дюймового игрового монитора Odyssey Ark

Компания Samsung представила второе поколение огромного игрового монитора Odyssey Ark (G97NC). Дизайн и форм-фактор по сравнению с первой версией не изменились.

Odyssey Ark 2nd Gen оснащен 55-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 165 Hz и временем отклика 1 мс (GtG). Матрица VA выполнена с применением технологии miniLED. Дисплей имеет радиус кривизны 1000R, имеет поддержку режима HDR10+ Gaming, а также технологии AMD FreeSync Premium Pro. Монитор предлагает локальное затемнение и пиковую яркость 600 нит. Показатель динамической контрастности — 1 000 000:1.

От модели первого поколения он отличается расширенными возможностями подключения режима Multi-View. К монитору можно подключить до четырех источников изображения: через три HDMI (два версии 2.1 и один 2.0) и один DisplayPort 1.4. С одного монитора можно управлять несколькими ПК, ноутбуками и игровыми приставками. Звук выводится на динамики мощностью 60 Вт с Dolby Atmos. Есть встроенный KVM-переключатель: несколькими компьютерами можно управлять с помощью одной мыши и клавиатуры.

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Заявляется поддержка облачного сервиса Samsung Smart Hub, игровые настройки Game Bar 2.0 и поддержка сервисов Microsoft 365. Монитор оборудован операционной системой Tizen с поддержкой смарт-функций. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Подставка позволяет отрегулировать монитор на свое усмотрение. Возможности подключения включают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, два порта HDMI 2.1, один HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 2.0, Ethernet и 3.5 мм.

Цена Samsung Odyssey Ark 2nd Gen составляет $2999,99. Монитор уже поступил в продажу.