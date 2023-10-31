Adata выпустила первый в мире внешний SSD-накопитель с поддержкой USB 4

Компания Adata выпустила первый на рынке внешний твердотельный накопитель SE920, который поддерживает Thunderbolt 3 и 4 и обратно совместим с USB 3.2 и USB 2.0. Как отмечает производитель, это «самый быстрый портативный SSD в мире».

Текущий стандарт USB 3.2 Gen2x2 обеспечивает максимальную скорость передачи данных в 2000 МБ/с, а USB4 призван увеличить скорость до двух раз. Adata SE920 обеспечивает скорость передачи данных до 3800 МБ/с по интерфейсу USB4.

USB4 поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, но высокие скорости передачи данных могут привести к нагреву, что может быть проблемой для пользователей. Внешний накопитель SE920 имеет запатентованную конструкцию активного рассеивания тепла и встроенный микровентилятор. По сравнению с безвентиляторными продуктами с такими же характеристиками этот запатентованный механизм может значительно снизить температуру на 10% и обеспечить стабильную передачу данных.

Накопитель совместим с различными операционными системами, включая Android, Mac OS и Windows, а также поддерживает игровые консоли. Благодаря стандартному интерфейсу USB-C можно легко передавать большие мультимедийные файлы между разными устройствами.

Кроме того, Adata выпустила внешние твердотельные накопители SD620 и SC610. SD620 обладает устойчивостью к падению и ударам с высоты 1,22 метра по стандарту MIL-STD и быстрой скоростью передачи данных до 520 МБ/с. SC610 имеет легкий и портативный дизайн, а скорость передачи данных достигает 550 МБ/с, что в пять раз превышает производительность обычных флэш-накопителей.