18-я Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2023 стартовала и приглашает к участию

9 октября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY2023.

Основанная в 2004 году, премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы и проводится в этом году в 18-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 9 октября по 30 ноября 2023 года.

С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 9 по 13 октября действует льготный период оплаты.

В 2023 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИНАНСЫ И БАНКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Победители NETTY2023 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. На церемонии номинанты и победители конкурса получают дипломы, официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Эксклюзивный партнёр – AzInTelecom.

Официальными партнерами премии выступают: компания SmartHost, компания Savalan, компания Renley.

Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Infocity.tech, Technote.az, banks.az, Gilavar Foto Klubu, Baku Hit FM, Auto life Radio

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].