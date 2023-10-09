Amazfit Active: 1,75-дюймовый AMOLED-экран, GPS и автономность 14 дней

Компания Amazfit выпустила smart-часы Amazfit Active для глобального рынка. Устройство получило крупный прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1,75 дюйма и разрешением 450 х 390 пикселей. Дисплей занимает 73% площади фронтальной панели. Рамка корпуса выполнена из металла, есть защита от воды (5ATM).

Аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечивает 14 дней работы в обычном режиме использования, 30 дней — в режиме экономии энергии и 16 часов — с активированным GPS в режиме тренировки.

Amazfit Active умеют отслеживать показатель ЧСС, кислорода в крови, стресса, а также качество сна и прогресс в обычных и интервальных тренировках. В приложении Zepp доступна настройка персонализированных планов тренировок. Есть возможность устанавливать приложения, наличие более ста циферблатов, предустановленного голосового помощника Alexa, возможность управлять музыкой, принимать звонки и получать уведомления со смартфона. Вес устройства составляет всего 24 гр.

Smart-часы Amazfit Active уже можно приобрести на Aliexpress за $150.