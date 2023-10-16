QNAP представляет управляемый 12-портовый коммутатор QSW-M3212R-8S4T 10GbE для малого и среднего бизнеса

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила коммутатор QSW-M3212R-8S4T половинной ширины для монтажа в стойку с практическими функциями управления второго уровня (L2), оснащенный 12 высокоскоростными портами 10GbE (восемь портов SFP+ и четыре порта RJ45). Новинка представляет собой идеальное сетевое решение для сред с ограниченным пространством. Пользователи из сегмента малого и среднего бизнеса/SOHO получат выгоду от QSW-M3212R-8S4T, поскольку смогут подключать больше сетевых устройств 10GbE с различными интерфейсами по доступной цене.

«Благодаря уменьшению размера на 38% полная ширина 10GbE QSW-M3212R-8S4T составляет всего 8,1 дюйма (207 мм), что делает его лучшим выбором для IТ-администраторов при развертывании в ограниченных по размерам помещениях, — отметил Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам компании QNAP. — Пользователи могут легко установить один QSW-M3212R-8S4T вместе с другим стоечным коммутатором QNAP половинной ширины в стойке высотой 1U для эффективного использования физического пространства и прокладки кабелей».

Благодаря восьми оптоволоконным портам 10GbE SFP+ и четырем портам 10GbE RJ45 QSW-M3212R-8S4T совместим с технологиями 10GbE и Multi-Gigabit NBASE-T и поддерживает пять скоростей (10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с), обеспечивая более высокую скорость сети с помощью кабелей Cat 6a или Cat 7 для портов 10GbE RJ45. Также коммутатор предоставляет функции управления второго уровня, такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP, через удобный веб-интерфейс для эффективного управления пропускной способностью сети и повышения уровня сетевой безопасности.

QSW-M3212R-8S4T — один из немногих коммутаторов с веб-управлением, который поддерживает протокол Rapid Spanning Tree (RSTP) и совместим с IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и IEEE802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме. Пользователи могут развертывать сети малого и среднего масштаба, которые поддерживают масштабирование, резервирование и предотвращение петель, избегая при этом потери пакетов из-за беспрецедентной пропускной способности и снижая энергопотребление для низкоскоростных и неактивных соединений. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M3212R-8S4T обеспечивает высокоскоростную работу сети, сводя к минимуму отвлекающий фоновый шум.

Ожидаемая цена QSW-M3212R-8S4T на рынке Азербайджана составляет 1,399 AZN. Гарантия на устройство составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет за отдельную плату.