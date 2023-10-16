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17 октября, 2023
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Canon представил установку для «печати» 5-нм чипов без фотолитографии

Canon

Компания Canon представила коммерческую установку под обозначением FPA-1200NZ2C, которая позволяет производить 5-нм чипы.

Canon

В решении используется подход, альтернативный обычной фотолитографии. В основе FPA-1200NZ2C лежит принцип наноимпринт-литографии: вместо фотошаблона как в классической оптической литографии используется штамп с нанорельефом. А нанорельеф, в свою очередь, служит для формирования маски из слоя полимера на поверхности полупроводниковой подложки. Canon заявляет, что такая технология проще, экологичнее и дешевле.

Компания намерена совершенствовать и развивать систему, поэтому в будущем она сможет служить для производства 2-нм чипов.

Ранее SK Hynix и Kioxia пытались реализовать аналогичную технологию, но проведенные тесты выявили высокий уровень брака, и компании отказались от дальнейшей разработки.

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