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13 октября, 2023
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В Британии одобрили слияние Microsoft и Activision Blizzard

Microsoft Activision Blizzard

Британский регулятор CMA официально одобрил слияние Microsoft и Activision Blizzard. Все удалось решить, как и ожидалось, за счет обновленных условий покупки, согласно которым права на «облачный» стриминг игр Activision Blizzard передадут Ubisoft. Это не позволит Microsoft мешать конкуренции в сфере облачных игр в будущем, «сохраняя конкурентоспособные цены и услуги для клиентов на рынке Великобритании».

По словам президента Microsoft Брэда Смита, сделка «принесет пользу игрокам и игровой индустрии во всем мире».

Глава Activision Blizzard Бобби Котик, отметил, что руководство компании гордится проделанной работой и с нетерпением ожидает «следующей главы вместе с Microsoft» и новых безграничных возможностей — как для самой ActiBliz, так для игроков.

Так как CMA оставалась последним серьезным препятствием сделки, слияние Microsoft и Activision Blizzard может состояться уже сегодня, 13 октября.

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