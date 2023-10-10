Activision Blizzard: Diablo IV и Call of Duty: Modern Warfare III появятся в Game Pass в 2024 году

Activision Blizzard, в преддверии ожидаемого на этой неделе закрытия сделки Microsoft и американского издателя игр на $68,7 млрд., сообщила, что в этом году не стоит ждать добавления Diablo IV и Call of Duty Modern Warfare III в каталог подписки Xbox Game Pass. Но после закрытия сделки с Microsoft сотрудничество компании с Xbox станет более плотным.

«Мы ожидаем, что начнем добавлять игры в Game Pass на протяжении следующего года», — заявили в Activision Blizzard.

Конкретные проекты, которые начнут появляться в Game Pass компания не назвала. Но судя по твиту, Diablo IV и Call of Duty: Modern Warfare III попадут в Game Pass.

Ожидается, что Microsoft собирается закрыть сделку с Activision Blizzard уже 13 октября 2023 года.