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11 октября, 2023
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Counter-Strike 2 не выйдет для macOS

Counter-Strike 2

Valve выпустила стабильную версию Counter-Stike :Global Offensive в сервисе Steam. Играть в нее можно будет до 1 января 2024 года. В первую очередь эта версия предназначена для владельцев компьютеров и ноутбуков под управлением macOS.

Компания сообщила, что не планирует выпускать игру Counter-Strike 2 для компьютеров Mac. Владельцы Mac имеют право на возмещение прайм-статуса (Prime Status Upgrade). Есть два условия: большая часть времени, проведенного в Counter-Strike: Global Offensive, должна приходиться на игру через Mac; в период между 22 марта 2023 года и 27 сентября 2023 года у пользователя есть сессии игры в CS:GO на Mac. Возврат денег можно оформить до 1 декабря текущего года.

«Мы приняли трудное решение прекратить поддержку устаревшего оборудования, включая DirectX 9 и 32-разрядные операционные системы. Кроме того, мы больше не будем поддерживать macOS. В совокупности их представляли менее 1% активных игроков в CS:GO», — сообщили в Valve

Counter-Strike 2, выпущенная 28 сентября 2023 года, будет работать только на ПК с операционными системами Windows и Linux.

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