Представлен новый Xiaomi Host Mini с Intel Core i5-1340P

В декабре прошлого года компания Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК под названием Host Mini с процессором Intel Core i5-1240P. Теперь производитель представил новую версию компактного компьютера с Intel Core i5-1340P, за счет чего однопоточная производительность увеличилась на 10%, многопоточная повысилась на 11%. Intel Core i5-1340P предлагает 12 ядер и 16 потоков, а работает на частоте до 4,6 GHz.

Xiaomi Mini Host 2023 получил дизайн предшественника и поставляется в корпусе из алюминиевого сплава. Объемы оперативной памяти и SSD не изменились и составляют по-прежнему 16 и 512 Gb.

Набор разъемов — два порта USB 3.2 Type-A, два USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, а также видеовыход HDMI 2.1 и адаптер проводной сети Ethernet 2,5 Gigabit. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В комплект поставки входит блок питания мощностью 100 Вт.

Цена Xiaomi Mini Host 2023 составляет $480.