spot_img
20 октября, 2023
ДомойТехнологииHardwareПредставлен новый Xiaomi Host Mini с Intel Core i5-1340P

Представлен новый Xiaomi Host Mini с Intel Core i5-1340P

Xiaomi Mini Host 2023

В декабре прошлого года компания Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК под названием Host Mini с процессором Intel Core i5-1240P. Теперь производитель представил новую версию компактного компьютера с Intel Core i5-1340P, за счет чего однопоточная производительность увеличилась на 10%, многопоточная повысилась на 11%. Intel Core i5-1340P предлагает 12 ядер и 16 потоков, а работает на частоте до 4,6 GHz.

Xiaomi Mini Host 2023 получил дизайн предшественника и поставляется в корпусе из алюминиевого сплава. Объемы оперативной памяти и SSD не изменились и составляют по-прежнему 16 и 512 Gb.

Набор разъемов — два порта USB 3.2 Type-A, два USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, а также видеовыход HDMI 2.1 и адаптер проводной сети Ethernet 2,5 Gigabit. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В комплект поставки входит блок питания мощностью 100 Вт.

Цена Xiaomi Mini Host 2023 составляет $480.

 

Предыдущая статья
Xiaomi 14 və 14 Pro ən yaxşı Leica linzalarını alacaq
Следующая статья
M3 prosessorlu iMac 2024-cü ildə satışa çıxarılacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,107ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»