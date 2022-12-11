Xiaomi Host Mini – первый настольный ПК компании

Компания Xiaomi сегодня представила свой первый мини-ПК под названием Host Mini. Устройство выполнено в металлическом корпусе в стиле Mac mini или Intel Nuc. Габариты составляют 112 × 112 × 38 мм, вес — 470 гр.

В основе Xiaomi Host Mini лежит 12-ядерный 16-поточный процессор Intel i5-1240P со встроенной графикой Intel Iris Xe. Объем ОЗУ (DDR4) – 16 Gb, емкость SSD (PCIe4) – 512 Gb.

Кроме того, мини-ПК также будет поставляться в виде комплекта для последующей самостоятельной сборки (не будет ОЗУ и SSD). Компьютер поддерживает установку до 32 Gb оперативной памяти и накопители до 4 Tb.

Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, набор разъемов представлен тремя USB 3.2 Type-A, двумя USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45, USB 2.0 и аудиогнездом 3,5 мм. В качестве OC используется Windows 11. При желании можно поставить Ubuntu или любую другую систему.

Цена Xiaomi Host Mini составляет 530 долларов, версия без памяти – 400 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az