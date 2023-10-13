Начался The International 2023 по Dota 2

В Сиэтле начался The International 2023, крупнейший турнир по Dota 2. Групповой этап продлится до 16 октября, а плей-офф начнется 20 октября. Финал и гранд-финал турнира состоятся с 27 по 30 октября. Полное расписание представлено на сайте Valve.

20 команд из 6 регионов, среди которых Team Spirit, Virtus.pro, 9Pandas и BetBoom Team, будут бороться за звание победителя. Все матчи группового этапа пройдут в формате bo2, то есть до двух побед или ничьей.

На момент написания заметки призовой фонд The International 2023 составляет $2,9 млн., что гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Valve отказалась от ежегодного «боевого пропуска» со скинами для героев, часть средств от которого шли в призовой фонд. Вместо него разработчики добавили другие косметические награды, которые не заинтересовали игроков в Dota 2.

Следить за трансляциями The International 2023 можно на Twitch и YouTube.