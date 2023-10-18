Как расширить возможности гибридной работы

Сегодняшняя рабочая среда выходит за рамки привычного и включает в себя дом, кафе, аэропорты и многое другое. Этот сдвиг указывает на необходимость в бизнес-инструментах, которые органично сочетают мощность, портативность и производительность. О том, как удовлетворить потребности современного бизнеса, массово переходящего на гибридную работу, сегодня мы поговорим с Илькином Гусейнли, ведущим вендор-менеджером одного из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, которым является компания Techpro DC.

— Сейчас в обществе закрепляется мнение, что гибридная работа — это модель будущего. Но все понимают специфику такого формата по-разному. Что на ваш взгляд представляет собой гибридная работа и какие инструменты должны ей сопутствовать?

— Гибридная работа — это не только форма. И речь в текущих условиях идет не о работе, которая чередует лишь дом и офис. С моей точки зрения, гибридная работа — это подход, который включает в себя то, где потребители хотят работать и какую работу они будут выполнять. По сути, возможность выбора формы работы сегодня должна быть предоставлена самим работникам. И позволяя осуществлять им подобный выбор, отдавая приоритет их свободе и производительности, работодатели закладывают основу для устойчивого роста бизнеса в этом новом мире.

Полагая, что именно ноутбуки станут основой перехода к такому типу работы, многие производители сосредоточились на этом направлении, предоставляя профессионалам свободу совместной работы и творчества без ограничений по местоположению. Например, некоторые устройства сегодня поддерживают возможность работы сразу с двумя SIM-картами, одна из которых, скорее всего, окажется eSIM. Эти модели оснащаются прекрасными камерами с широкими углами обзора, а интеллектуальные возможности таких ноутбуков позволяют отслеживать направление взгляда пользователя и выводят нюансы защиты информации на вашем ноутбуке на принципиально новый уровень. Я не говорю уже о повышенной автономности этих устройств, оптимизация которой также осуществляется с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта.

— Какие модели ноутбуков вы, как дистрибьютор, могли бы порекомендовать тем, кто пытается увеличить свою производительность с переходом на гибридную форму работы?

— Сегодня в портфолио практически каждого производителя есть достаточно мощные модели, всецело отвечающие подобным требованиям. Но особо хотелось бы заострить внимание на таких премиальных бизнес-ноутбуках, появившихся на рынке совсем недавно, как HP Dragonfly G4, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 и Dell Latitude 9440, который доступен в обычном форм-факторе и как устройство «2-in-1». Это невероятно легкие и невероятно производительные устройства, которые полностью удовлетворяют потребностям современных пользователей, включая быстрый отклик, мгновенное пробуждение из режима сна, возможность автономной работы на протяжении практически всего дня и продвинутые интеллектуальные функции.

— А в чем заключаются отличия этих моделей?

— Мне сложно проводить параллели между этими устройствами, так как каждое из них по-своему интересно. Все они получили процессоры Intel Core 13-го поколения вплоть до Core i7 с опциональной поддержкой технологии vPro 2, великолепные яркие экраны вплоть до OLED с разрешением до QHD+, встроенную графику Intel Iris Xe Graphics и высокоскоростную память DDR5, порты Thunderbolt 4, модули Wi-Fi 6E и поддержку работы в сотовых сетях вплоть до 5G. Кроме того, все производители в своих ноутбуках используют легкосплавные и прочные материалы, придающие им не только стильный вид, но и гарантирующие дополнительную защиту от царапин и сколов. Отмечу лишь самые важные моменты, играющие роль при их использовании в виде инструмента гибридной работы.

HP Dragonfly G4 оснащается 5 Мр web-камерой, позволяющей транслировать видео в формате FullHD, не создавая затемненного и сжатого изображения. Эта камера также имеет широкий угол обзора до 880, так что вы можете сидеть не так близко перед ноутбуком во время видеоконференции. Хоть эта камера уже использовалась в предыдущих моделях линейки, то сейчас она получила множество новых интеллектуальных функций. Например, возможность одновременной поддержки нескольких камер. Вы можете подключить к ноутбуку вторую web-камеру, что поможет во время проведения презентаций, когда вы сможете оставаться в кадре видео, одновременно показывая доску. Существует также функция автоматического выбора камеры, которая использует отслеживание лица, чтобы определить, куда вы смотрите, и может переключиться на нужную камеру в нужное время. Программное обеспечение web-камеры HP Dragonfly G4 может регулировать подсветку и имеет функцию естественного тона, которая гарантирует, что ваше изображение на видео будет выглядеть реалистично для других участников разговора. Также тут используется и микрофон с искусственным интеллектом для шумоподавления. Управление зарядом батареи на таком легком устройстве тоже впечатляет. Приложение HP Smart Sense оптимизирует энергопотребление и тепловые характеристики процессора в зависимости от сценариев использования.

Dell Latitude 9440 отличает набор интеллектуальных функций на базе программного обеспечения Dell Optimizer, позволяющего упростить вход в систему, повысить скорость работы приложений и сделать свой ноутбук более защищенным. Эти вопросы прекрасно решают такие функции Dell Optimizer, как Intelligent Privacy, ExpressConnect, ExpressCharge, ExpressResponse и Intelligent Audio. Например, интеллектуальная функция ExpressResponse предназначена для повышения скорости и производительности наиболее часто используемых приложений. ExpressCharge поможет вам увеличить время работы ноутбука вдали от сети. А Intelligent Audio представляет собой способ превратить любую среду в рабочее пространство. Эта технология шумоподавления гарантирует, что единственное, что будет слышать пользователь через микрофон устройства во время разговора, — это его голос. Но самое интересное — это технология Intelligent Privacy, функционал которой опирается на разработку израильской компании Emza в сфере визуального восприятия на основе искусственного интеллекта под названием «Tiny AI». Система этой компании WiseEye NB использует уникальные алгоритмы машинного обучения и нейронные сети для расширенных функций обнаружения человека в камерах. Технология позволяет с помощью алгоритмов искусственного интеллекта адаптивно затемнить яркость экрана в случае, когда пользователь не занят, а затем возвращают его к исходной яркости, когда лицо пользователя ориентируется на дисплей. Для повышения конфиденциальности и безопасности пользователей система распознает, есть ли второй человек в радиусе действия камеры, который смотрит на экран вашего ноутбука, и автоматически размывает изображение на дисплее, чтобы скрыть конфиденциальную информацию. Благодаря интеграции данной технологии с Dell Optimizer пользователи могут персонализировать свои действия, настраивая предупреждения об обнаружении для определенных сценариев. Можно сказать, что Intelligent Privacy наблюдает за вами, чтобы за вами не наблюдали другие.

Интеллектуальными возможностями оснащена и камера Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, поддерживающая технологию компьютерного зрения, которая с помощью программного обеспечения Lenovo View может улучшить яркость и контрастность видео, предупредить вас или размыть экран, если кто-то смотрит через ваше плечо, и даже сообщить вам, что вы сутулитесь. Я бы хотел еще отметить, что камера здесь основана на технологии MIPI, распространенной в смартфонах, которая используют собственный интерфейс вместо USB. Поэтому здесь, кроме основной камеры, присутствуют отдельные ИК- и RGB-датчики для улучшения качества изображения. Программное обеспечение Lenovo Commercial Vantage, которое включено в сборку Windows 11 Pro на этой модели, поможет вам настроить ноутбук под свои предпочтения, а также предоставит информацию о продукте и гарантии на него. При том, что это достаточно тонкий и легкий ноутбук, время его автономной работы теоретически может достигать 22 часов. Как и на других моделях, здесь есть физическая шторка для камеры и набор микрофонов, обеспечивающих четкость и громкость речи, сводя к минимуму фоновый шум. Само собой, камеры всех ноутбуков поддерживают функцию Windows Hello, а наличие сканеров отпечатков пальцев расширяет выбор простых и безопасных вариантов входа в систему.

— Получается, что основной тренд, кроме увеличения производительности и автономности устройств, предназначенных для гибридной работы, заключается в усилении интеллектуальных функций ноутбуков, особенно в направлении защиты данных?

— Безусловно, ведь домашняя сеть — это далеко не единственный риск, с которым может столкнуться ваш работодатель в результате перехода на гибридный формат работы. Сотрудники, работающие в кафе, в гостиницах или аэропортах, более подвержены рискам того, что кто-то посторонний увидит на экране ноутбука конфиденциальную информацию. К тому же, согласно статистике, каждые 53 секунды в мире совершается кража ноутбука, поэтому шифрование данных также является необходимым звеном в обеспечении защиты вашей личной или корпоративной информации. И самым эффективным способом обеспечения безопасности данных является шифрование системной памяти. Это означает, что, если ноутбук попадет в руки злоумышленников, получив доступ к ключам, хранящимся в памяти, они не смогут обойти шифрование всего диска. Учитывая, что гибридный формат работы скорее всего сохранится, мы должны иметь возможность чувствовать себя уверенно, чтобы безопасно работать в любом месте.

В текущих экономических реалиях сотрудникам, выбирающим гибридный формат работы, необходимо быть максимально гибкими и быстрыми. И наилучшим образом для этих целей подходят вышеупомянутые решения, позволяющие с помощью интеллектуальных функций получать ровно те ресурсы и обеспечивать тот уровень безопасности, которые пользователю в данный момент необходимы.