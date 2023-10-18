YouTube получил крупное обновление

Видеохостинг YouTube получил большое обновление. Новые функции появятся в мобильном приложении и веб-интерфейсе платформы в ближайшее время. Наиболее крупными из них стали появление аналога Shazam, быстрая перемотка роликов в одно касание и функция «стабильная громкость».

Главные нововведения:

Функция для поиска песни — достаточно напеть мелодию. Пока только в приложении для Android;

Ускорение воспроизведения видео в два раза по долгому нажатию в любом месте экрана. Для возвращения к обычной скорости воспроизведения достаточно будет убрать палец с дисплея;

Опция Stable Volume в настройках плеера нормализует звук, избавляя от резких различий в аудиодорожке видео;

Функция блокировки экрана в мобильном приложении защищает от случайных нажатий;

Новое вертикальное меню для упрощения навигации на ТВ;

В поиске теперь отображаются увеличенные миниатюры видео;

Вкладка «Библиотека» и страница учетной записи объединена в новую вкладку «Вы».

Ознакомиться с полным списком нововведений можно в официальном блоге YouTube.