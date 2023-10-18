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18 октября, 2023
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YouTube получил крупное обновление

YouTube

Видеохостинг YouTube получил большое обновление. Новые функции появятся в мобильном приложении и веб-интерфейсе платформы в ближайшее время. Наиболее крупными из них стали появление аналога Shazam, быстрая перемотка роликов в одно касание и функция «стабильная громкость».

Главные нововведения:

  • Функция для поиска песни — достаточно напеть мелодию. Пока только в приложении для Android;
  • Ускорение воспроизведения видео в два раза по долгому нажатию в любом месте экрана. Для возвращения к обычной скорости воспроизведения достаточно будет убрать палец с дисплея;
  • Опция Stable Volume в настройках плеера нормализует звук, избавляя от резких различий в аудиодорожке видео;
  • Функция блокировки экрана в мобильном приложении защищает от случайных нажатий;
  • Новое вертикальное меню для упрощения навигации на ТВ;
  • В поиске теперь отображаются увеличенные миниатюры видео;
  • Вкладка «Библиотека» и страница учетной записи объединена в новую вкладку «Вы».

Ознакомиться с полным списком нововведений можно в официальном блоге YouTube.

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