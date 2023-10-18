Cloudflare совместно с Ultra Technologies и BAKOTECH организовали мероприятие Zero Trust Day

13 октября в Баку прошло мероприятие Zero Trust Day, организаторами которого выступили компании Cloudflare, Ultra Technologies и BAKOTECH. В рамках мероприятия участники узнали о преградах, которые мешают компаниям перейти на модель Zero Trust, основных этапах перехода и будущем этого подхода, а также познакомились с сервисами Cloudflare Application.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги доставки контента в сети, смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисы сервера распределенных доменных имен. Сегодня компания управляет одной из крупнейших в мире сетей, которая обрабатывает более 10 триллионов запросов в месяц, что составляет более 15% всех запросов в интернете. Службы Cloudflare работают между посетителем сайта и хостинг-провайдером Cloudflare, который выполняет роль обратного прокси. Решения этого вендора защищают и ускоряют работу интернет-приложений без дополнительного оборудования, программного обеспечения или изменения кода.

Zero Trust — обязательное требование для всех организаций, стремящихся обеспечить безопасность в свой первый год. Однако постоянная реализация этих подходов представляет собой вызов, поскольку она требует больше, чем желание и технологии, а также изменения подходов к безопасности на уровне организации и каждого сотрудника.

После официальной части мероприятия гости смогли получить уроки игры в гольф и пообщаться в неформальной обстановке за ужином. Компании-организаторы благодарят всех гостей, присоединившихся к мероприятию.