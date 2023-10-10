Nar продолжает поддерживать интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг»

Начинается 22-й сезон конкурса знаний «Брейн-ринг», проводимого при поддержке Nar. В новом сезоне за кубок «Знаний» будут бороться 19 команд, представляющих 9 регионов и 7 вузов. Соревнования можно посмотреть каждое воскресенье в 17:00 на Общественном телевидении.

По правилам в год разыгрывается 2 сезона игры. В 1-м сезоне объявляется победитель Кубка «Nar», а во 2-м сезоне — победитель Кубка «Знаний». В конце года победитель каждого кубка, то есть 2 команды, соревнуются за звание чемпиона Азербайджана. В текущем сезоне обладатель Кубка «Знаний» поборется за этот титул с командой «BirBank».