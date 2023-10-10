spot_img
11 октября, 2023
ДомойТелекомНовости операторовNar продолжает поддерживать интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг»

Nar продолжает поддерживать интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг»

Nar

Начинается 22-й сезон конкурса знаний «Брейн-ринг», проводимого при поддержке Nar. В новом сезоне за кубок «Знаний» будут бороться 19 команд, представляющих 9 регионов и 7 вузов. Соревнования можно посмотреть каждое воскресенье в 17:00 на Общественном телевидении.

По правилам в год разыгрывается 2 сезона игры. В 1-м сезоне объявляется победитель Кубка «Nar», а во 2-м сезоне — победитель Кубка «Знаний». В конце года победитель каждого кубка, то есть 2 команды, соревнуются за звание чемпиона Азербайджана. В текущем сезоне обладатель Кубка «Знаний» поборется за этот титул с командой «BirBank».

Предыдущая статья
Counter-Strike 2 не выйдет для macOS
Следующая статья
Intel выпустил видеокарту Arc A580 с 256-битной шиной и 8 Gb памяти за $179
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,113ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»