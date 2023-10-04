Состоялся релиз Android 14

Компания Google выпустила Android 14. Вначале новая версия операционной системы будет доступна только для Pixel, позже Google выпустит обновления для других устройств.

В Android 14 появилось еще больше возможностей для кастомизации внешнего вида системы. На экране блокировки появилась возможность выбрать один из восьми стилей часов. Была добавлена возможность менять иконки быстрого доступа на заблокированном экране по своему усмотрению. Кроме того, разработчики изменили анимацию набора PIN-кода, а сам пароль теперь может быть шестизначным. Благодаря поддержке Ultra HDR пользователи будут видеть на своих экранах более яркие цвета с большим количеством деталей в темных и светлых участках изображения.

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Теперь обои разделены на две группы: для экрана блокировки и домашнего экрана. Появилась монохромная тема среди базовых цветов Material You. Окно «Поделиться» стало компактнее, приложения могут добавлять в него свои действия. Обновился Drag’n’Drop — теперь можно зажать пальцем фотографию и перетащить ее в другое приложение. Ранее эта функция была реализована в iOS. Появились flash-уведомления, которые заставляют экран или фонарик моргнуть при получении пушей. Улучшен контроль за разрешениями для приложений, чтобы пользователи могли точнее контролировать, к каким данным они предоставляют доступ.

Было добавлено множество улучшений для людей с ограниченными возможностями. Например, пользователи с плохим зрением теперь могут поменять размер виртуальной лупы, увеличивающей изображение на экране. В быстрых настройках появилась возможность изменить размер шрифта. А для людей со слуховыми аппаратами в меню специальных возможностей появился специальный раздел, позволяющий направлять звук в соответствии с используемыми ими устройствами.

Android 14 уже могут установить владельцы Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet.