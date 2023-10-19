OnePlus Open – первый складной смартфон компании

Компания OnePlus представила свой первый складной смартфон под названием OnePlus Open. Фактически это полная копия OPPO Find N3, который был также представлен сегодня. OnePlus Open будет продаваться в Европе, а OPPO Find N3 предназначен в основном для рынков Азии.

OnePlus Open оснащается 7,82-дюймовым внутренним гибким экраном (2440 х 2268 пикселей) и 6,31-дюймовым внешним (2484 х 1116 пикселей). В обоих случаях используется OLED-матрица с частотой обновления до 120 Hz и пиковой яркостью до 2800 нит. При этом внешний дисплей имеет частоту обновления от 10 до 120 Hz, тогда как внутренний – от 1-120 Hz. Благодаря шарниру третьего поколения Flexion, смартфон выдерживает 1 млн. циклов складывания-раскладывания.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. OnePlus Open будет доступен только в одной версии — с 16 Gb ОЗУ (LPDDR5X) и 512 Gb ПЗУ (UFS 4.0). Набор камер устройства полностью идентичен камерам OPPO Find N3.

В оснащение смартфона также входят аккумулятор емкостью 4805 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, две nanoSIM-карты, три стереодинамика с Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев и защита от воды (IPX4). Габариты: 153,4 x 143,1 x 5,8 (разложенный), 153,4 x 73,3 × 11,7 мм (сложенный). Вес — 239 гр. (кожа)/245 гр. (стекло). Смартфон работает под управлением Android 13 с интерфейсом OxygenOS 13.2. Обещаются четыре обновления ОС.

Доступные расцветки — черная из псевдокожи (Voyager Black) и зеленая (Emerald Dusk). Предзаказ открыт уже сегодня, а старт продаж намечен на 26 октября. Цена OnePlus Open составляет 1699 долларов в США и 1799 евро в Европе.

Те, кто оформят предзаказ, бонусом получат наушники OnePlus Buds 2 Pro, а студенты могут рассчитывать на скидку в 10%. Те, кто купят OnePlus Open до 30 ноября смогут приобрести со скидкой в 10% планшет OnePlus Pad и со скидкой 30% наушники Buds Pro 2, Nord Buds 2 и Buds 2R.