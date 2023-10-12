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12 октября, 2023
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AnTuTu: лучшие Android-смартфоны сентября по соотношению цены и производительности

AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец сентября 2023 года. Как всегда, в расчет не брались камеры, автономность и другие параметры.

Категория до 274 доллара

AnTuTu

На первом месте по-прежнему Redmi Note 12 Turbo, а Redmi Note 11T Pro опустился на третье место, уступив OnePlus Ace Racing Edition.

Категория от 275 до 411 долларов

AnTuTu

Лидерами стали Nubia Z50, Lenovo Legion Y70 и Redmi K60.

Категория от 412 до 548 долларов

Первые три места принадлежат iQOO Neo8 Pro, Redmi K60 Pro и Oppo Reno10 Pro+.

Категория от 549 до 685 долларов

На первом месте Nubia Red Magic 8S Pro, на втором – OnePlus 11, третье место получил Nubia Z50 Ultra.

Категория от 686 долларов

Здесь лидируют iQOO 11 Pro, Oppo Find X6 Pro и Xiaomi 13 Ultra.

Статистика собрана в период с 1 по 30 сентября 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

 

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