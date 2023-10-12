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12 октября, 2023
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Nokia Bell Labs установила новый мировой рекорд трансокеанской оптической передачи данных — 800 Гбит/с

Nokia Bell Labs

Исследователи Nokia Bell Labs установили новый мировой рекорд скорости передачи данных через трансокеанскую оптическую линию связи. Инженеры смогли продемонстрировать скорость передачи данных 800 Гбит/с на расстоянии 7865 км при использовании одной длины волны света.

Это расстояние в два раза больше дистанции, что может передавать современное оборудование с той же пропускной способностью, и примерно равно географическому расстоянию между Сиэтлом и Токио. Nokia Bell Labs достигла этого рубежа на своем испытательном стенде для оптических исследований в Париже-Сакле, Франция.

Еще один рекорд специалистами Nokia Bell Labs был достигнут совместно с сотрудниками дочерней компании Nokia Alcatel Submarine Networks (ASN). Они продемонстрировали пропускную способность в 41 Тбит/с на расстоянии 291 км через систему без повторной передачи C-диапазона. Такие каналы обычно используются для соединения островов и морских платформ друг с другом и с материком. Предыдущий рекорд для подобных систем — 35 Тбит/с на том же расстоянии. Рекорд был установлен на исследовательском испытательном стенде ASN, также в Париже-Сакле.

Nokia Bell Labs и ASN представили научные результаты обоих рекордов 4 и 5 октября на Европейской конференции по оптическим коммуникациям (ECOC), проходившей в Глазго, Шотландия.

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