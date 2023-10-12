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12 октября, 2023
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Adobe показала работу Res-Up на основе ИИ — технологии для улучшения разрешения GIF и видео

Adobe Res-Up

На мероприятии Adobe Max компания Adobe продемонстрировала собственную разработку под названием Res-Up на основе ИИ. Технология улучшает качество роликов и GIF-анимаций, доступных в низком разрешении. Например, из видео в разрешении 480×360 пикселей можно получить 1280×960.

В качестве демонстрации возможностей технологии были взяты фрагмент из классического хоррора «Красный дом» 1947 года, а также документальные кадры с участием слоника. Итоговые кадры получаются намного четче, чем исходные. Кроме того, технология еще добавляет детали к объектам.

Adobe Res-Up

Во фрагменте из хоррора, алгоритм убрал большую часть размытости и добавил новые детали, такие как пряди волос и блики. В кадре, на котором изображен слоненок: алгоритм сделал видео намного более четким и снова добавил новые детали — на коже животного появились складки, а у воды сверкающие от солнечного света брызги.

Когда технология Adobe Res-Up станет доступна обычным пользователям, неизвестно.

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