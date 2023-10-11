Adobe выпустила следующее поколение нейросети Firefly

На конференции Adobe Max в Лос-Анджелесе, компания Adobe представила несколько новых нейросетей Firefly.

Firefly Image Model 2 – новая модель генерирует изображения в более высоком разрешении, лучше рисует людей и точнее соблюдает текстовые запросы. Нейросеть будет поддерживать функцию Generative Match — применение стиля, заданного пользователем для создания новых изображений в нужном масштабе. Бета-версия доступна в веб-интерфейсе ИИ-сервиса Firefly.

Firefly Vector — генерирует векторную графику, которую легко масштабировать в редакторах вроде Adobe Illustrator. Нейросеть уже доступна в бета-версии. Готовая картинка будет состоять из отдельных элементов — их можно будет удалить или изменить вручную. Как отмечает компания, это первая в мире генеративная модель, которая работает с векторами «на уровне человека». Ее обучали на «десятках миллионов векторных изображений».

Firefly Design – модель даст дизайнерам и художникам возможность «рисовать» макеты по текстовым запросам. Например, «реклама выставленного на продажу дома» или «приглашение на день рождения». Продолжить работу над шаблонами можно будет в приложении Adobe Express.