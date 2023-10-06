Представлена Leica Sofort 2 — гибридная камера с функцией мгновенной печати

Около семи лет назад на рынке появилась камера мгновенной печати Leica Sofort. Теперь компания представила вторую версию фотоаппарата. Leica называет Leica Sofort 2 не «мгновенной», а «гибридной» камерой. Пользователь может тут же распечатать сделанные на камеру снимки, также поддерживается печать фотографий со смартфона.

Устройство получило CMOS-датчик с разрешением 4,9 Мп и размером 1/5 дюйма. В камере установлена вспышка и объектив Leica Summar с диафрагмой f/2-16 и ЭФР в 35 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см. Выдержка регулируется автоматически в диапазоне 1/4-1/8000, ISO — в диапазоне 100-1600.

3-дюймовый LCD-дисплей можно использовать как видоискатель со встроенными фильтрами. Поддерживаются 10 киноэффектов и макрорежим. В конструкции предусмотрен интерфейс USB Type-C, а пользователи смогут выбирать между двумя новыми вариантами цветового исполнения корпуса: красным и черным.

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Фотографии можно сохранить во внутренней памяти или на SD-карте, чтобы затем распечатать с помощью встроенного принтера на специальной бумаге (86х54 мм). Размер фото после распечатки составит 62×46 мм. Заряда несъемного аккумулятора на 740 мАч хватает на 100 мгновенных снимков, а время подзарядки составляет 2-3 часа. Новинку можно использовать для печати других фотографий, сделанных на камеры Leica и хранящихся в приложении Leica Fotos.

Leica Sofort 2 станет доступна для покупки с 9 октября по цене в $389.