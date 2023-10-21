Nvidia представила нейросеть Eureka для обучения роботов

Nvidia Research представила нейросеть Eureka, которая призвана обучать роботов более точному выполнению поставленных перед ними задач. Нейросеть работает на базе языковой модели GPT-4. Для моделирования физических моделей используется ПО Isaac Gym, разработанное Nvidia.

Eureka может обучать роботов сложным навыкам. В опубликованном видео показано, как нейросеть научила роботизированную руку быстро вращать ручку (техника называется «пенспиннинг»), как это может делать человек, тренировавшийся долгое время.

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Также Eureka может научить роботов открывать ящики и шкафы, подбрасывать и ловить мяч, манипулировать ножницами и выполнять другие задачи. Обучение происходит методом проб и ошибок, поэтому производительность роботов в среднем выросла более чем на 50%. Механизм постоянно совершенствуется и становится лучше, учитывает правильные и неправильные действия.