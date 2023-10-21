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22 октября, 2023
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Nvidia представила нейросеть Eureka для обучения роботов

Nvidia Eureka

Nvidia Research представила нейросеть Eureka, которая призвана обучать роботов более точному выполнению поставленных перед ними задач. Нейросеть работает на базе языковой модели GPT-4. Для моделирования физических моделей используется ПО Isaac Gym, разработанное Nvidia.

Eureka может обучать роботов сложным навыкам. В опубликованном видео показано, как нейросеть научила роботизированную руку быстро вращать ручку (техника называется «пенспиннинг»), как это может делать человек, тренировавшийся долгое время.

Также Eureka может научить роботов открывать ящики и шкафы, подбрасывать и ловить мяч, манипулировать ножницами и выполнять другие задачи. Обучение происходит методом проб и ошибок, поэтому производительность роботов в среднем выросла более чем на 50%. Механизм постоянно совершенствуется и становится лучше, учитывает правильные и неправильные действия.

 

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